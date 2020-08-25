شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في بكين: يجب إجراء فحص DNA قبل القدوم إلى الصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحاطت سفارة المملكة في بكين، جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بـ فيروس أحاطت سفارة المملكة في بكين، جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بـ فيروس كورونا وأكدت في بيان لها، أن السلطات الصينية تفرض حجرًا صحيًا مدته 14 يوما في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد الا نقدًا.

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