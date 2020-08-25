شكرا لمتابعة خبر عن قصة جبران الفيفي الذي وصل للرياض بعد رحلة بدأها من جازان مشياً " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

بدأت رحلة جبران الفيفي من فيفا إلى الدرعية سيرا على الاقدام عام 1370، حيث كان بصحبته رجلين وبعض الدواب فقد ماتوا ووصل وحيدا في تلك الآونة.

وقال أحد المواطنين خلال حواره عبر برنامج اليوم إنه قرر السير على خطى الرحالة جبران الفيفي من خلال عدّ الخطى من جازان للرياض.

وأوضح أنه لم يصل إلى الرياض فكان متبقي 80 كم، لافتا إلى أن الرحلة استمرت 5o يوما توقف خلالها 9 أيام جراء إصابته بتمزق في الأربطة.

وأشار المواطن:" الرحلة كانت من أجمل أيام حياتي "، مبينا:" فقدت 20 كيلو من الوزن خلال الرحلة، ولذلك أنصح الجميع بالمشي لأنه مفيد للصحة ".