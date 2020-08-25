شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية في الرياض تعلن استئناف خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، استئناف خدمات التأشيرات الروتينية للطلاب، مضيفة أنه يمكن للطلاب الذين لديهم نموذج I-20 ساري المفعول والصادر من قبل جامعاتهم التقدم بطلب للحصول على موعد طارئ، وستُعطى الأولوية في تحديد مواعيد المقابلات للطلاب وفقًا لموعد بدء الدراسة.

ونوهت السفارة باستمرارها في تقديم خدمات التأشيرات في حالات الطوارئ والمهام الحرجة، بما في ذلك طلاب برامج الإقامة الطبية أو البرامج السريرية التي توفر الرعاية للمرضى في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه يمكن الحصول على معلومات حول جدولة المواعيد الطارئة من خلال زيارة الرابط التالي : أضغط هنا