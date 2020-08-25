شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال، حيث كان بصحبة عدد من معارفه وأصدقائه.

وردد الشاعر مقتطفات من أشعاره التى طالما حظيت بإعجاب الكثيرين من محبي الشعر.

يذكر أن بن هذال يعد من أشهر شعراء الخليج، وله العديد من القصائد بصوته وألحانه.