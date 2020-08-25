شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال، حيث كان بصحبة عدد من معارفه وأصدقائه.
وردد الشاعر مقتطفات من أشعاره التى طالما حظيت بإعجاب الكثيرين من محبي الشعر.
يذكر أن بن هذال يعد من أشهر شعراء الخليج، وله العديد من القصائد بصوته وألحانه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.