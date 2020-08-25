شكرا لمتابعة خبر عن 6 أحكام يخضع لها نظام العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتعدد سلسلة عقود العمل الواردة في نظام العمل، حيث يلتزم صاحب العقد بالتدريب والتأهيل، و هو عقد يلتزم صاحبه بتأهيل وتدريب شخص لإعداده لمهنة معينة.

ويخضع نظام العمل لعدة أحكام منها الإجازات السنوية والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة المهنية، والحد الأقصى لساعات العمل، وإصابات العمل وشروطها.

وأيضا يسمح للعامل بفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، كما يخضع للقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.