شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود وبجانبه أول رئيس وزراء للهند في سباقات الخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت ‏صورة نادرة عن الملك سعود -رحمه الله- وبجانبه أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو. كشفت ‏صورة نادرة عن الملك سعود -رحمه الله- وبجانبه أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو. وكان ذلك أثناء حضور سباقات الخيل في بومباي بالهند، في ديسمبر 1955م؛ فيما تم بيع هذه الصورة كجزء من مجموعة صور في مزاد سوذبيز.

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