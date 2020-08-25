مكة تواصل تصدرها لأعلى أرقام الإصابات بالفيروس

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 74 إصابة جديدة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1044 حالة تعافي، و31 حالة وفاة.

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