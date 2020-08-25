شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث التجارة يطالب المستهلك بالإبلاغ في حال تعطل وسائل الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث بإسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأن كل متسوق يذهب لأي مؤسسة ولم يجد تأمين لوسائل الدفع الإلكتروني فعليه الإبلاغ فورا.

وأوضح الحسين بأنه حتى في حال تعذر المنشأة بأن وسائل الدفع بها خلل أو عطل ما يجب الإبلاغ بطريقتين إما بالإتصال بوزارة التجارة عبر رقم 1900 أو تقديم بلاغ تجاري لتقف الفرق التجارية على الواقعة وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وتابع الحسين بأنه اعتبارا من اليوم تم تأمين وسائلل الدفع الإلكترونية في كل المنشآت ومنافذ البيع ، مطالبا الجميع بالتعاون مع الوزارة في حال وجود أي مشكلة في عدم توفير ماكينات الدفع أن يتم الإبلاغ فورا عن المنشأة لإتخاذ اللازم.