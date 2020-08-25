«توكلنا» ينبه بخطوة ضرورية لاستعراض بيانات منصة «مدرستي»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة خطوة ضرورية لاستعراض بيانات منصة «مدرستي». أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة خطوة ضرورية لاستعراض بيانات منصة «مدرستي». وشدد التطبيق على ضرورة إضافة الطلاب والطالبات ضمن أفراد الأسرة في حساب «توكلنا» الخاص بولي الأمر. ونوه بأن استعراض بيانات منصة «مدرستي» لا يتم من خلال التطبيق، وإنما من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، وهو كالتالي : أضغط هنا

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