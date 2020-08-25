شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: ملامح الموسم المقبل ستتضح مع ظهور وسوم الوسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، خالد الزعاق، أن ملامح الموسم المقبل من حيث الحالة المطرية لن تتضح إلا مع ظهور وسوم الوسم.
وأضاف، في مقطع فيديو، أن وسوم الوسم هو السحب التى تظهر من الجهة الغربية في آخر موسم سهيل.
ولفت إلى أن هذه السحب تأتي من هضبة البحيرات في أفريقيا، مضيفا أنها تساعد في تحديد ماهية الموسم المقبل.
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