شكرا لمتابعة خبر عن 4 معايير نظامية لتسجيل المواليد الجدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت وزارة الداخلية للأحوال المدنية على إستفهام أحد المواطنين حول منع تسجيل المواليد الجدد بإسم "أمير"، بأنها وضعت 4 معايير لتنظيم أسماء المواليد الجدد، من أجل إستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم.

وأوضحت الوزارة بأنه لا يوجد قائمة محددة بالأسماء الممنوعة، إلا أنها وضعت 4 معايير لذلك منها، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل «الشريف، والسيد، والحاج، ونحوها، كذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك»، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها»، وفقًا للأحوال المدنية.

وتابعت الأحوال المدنية، بأنه يُمنع تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات، ونحوها».