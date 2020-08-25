شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في كوريا تحذر المواطنين من إعصار بافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سول (صدى):حذرت سفارة المملكة في سيئول الكورية، اليوم الثلاثاء، من قرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا.
وأهابت السفارة بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+
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