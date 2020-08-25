شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 900 مخالفة ضريبية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الفرق الميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل من ضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية خلال 3,574 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن فرق الرقابة والتفتيش في الهيئة أجرت 3,574 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بهدف متابعة التزام أصحاب المنشآت بأنظمة الزكاة والضريبة، وتعزيز الامتثال الضريبي بين المكلفين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 927 مخالفة، بعضها كان على إثر بلاغات وردَت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 760 بلاغاً في نفس الفترة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية عدة، على رأسها العقارات، والخدمات المهنية، والتجزئة.

Advertisements

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل الضريبة من قبل منشأة غير مسجلة، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة، إضافةً لعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وجددت الهيئة، دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.