السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب" وتحدد موعد إطلاقه!

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري، واعتبرته موقع تواصل منافس للتطبيق العالمي الشهير "واتساب".

وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل. كما اورد الموقع السعودي "صحيفة سبق".

وأوضح العمير لقناة "العربية"، بأن التطبيق السعودي، سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو.