«التأمينات الاجتماعية» ترد على أبرز 6 استفسارات عن المعاشات ودعم ساند والتعويضات.. تعرف عليها

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالرد على أبرز الاستفسارات المتعلقة بتعويض الدفعة الواحدة وشروط الاشتراك والمعاشات ودعم ساند عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، ردًا على استفسار حول «موعد العودة للتأمينات بعد إسنادهم لساند خلال جائحة كورونا»، أن مدة الدعم 3 أشهر بداية من شهر أغسطس الجاري.

تعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن هناك 5 حالات يحق للمشترك فيها أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن حالات صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني تكون للمنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمشترك الحصول على تعويض الدفعة الواحدة هي للمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويحق للمرأة المشتركة في التأمينات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وأيضًا يحق لمن أسقطت عنه الجنسية السعودية الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، بحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتكون الحالة الخامسة التي يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، هي لمن صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا، كما ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية؛ حيث تساءل: «خدمتي في القطاع الخاص (18 شهرًا) وبعدها قدمت استقالتي من الشركة وتوظفت وظيفة حكومية سؤالي هل يمكنني صرف مستحقاتي أم لا».

مخالفة عدم التزام أصحاب المنشآت بشروط دعم ساند

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في سياق متصل، شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن عدم التزام المنشأة الأقل تضررًا بخفض نسبة السعوديين المدعومين يؤدي إلى إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة وتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين.

وجاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية، قال فيه: «عزيزي المشترك، نود إشعارك بأنه سيتم إلغاء صرف دعم ساند لكم بسبب عدم تقيد المنشأة بتخفيض نسبة المدعومين لديها وفق الأمر الملكي، علمًا أنه سوف يتم استئناف اشتراككم لدى صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.. وصلتنى هذة الرسالة، ماذا تعني أنا مشترك».

وألمحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردًّا على استفسار أحد المواطنين حول اشتراكه في التأمينات، إلى أن التسجيل في التأمينات يتم من قبل صاحب العمل عند وجود علاقة عمل.

شروط الحصول على المعاش المبكر من التأمينات الاجتماعية

في حين، لفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجب توفر مدة اشتراك «300» شهرًا، فعلية مسجلة في نظام التأمينات لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

وجاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية، قال فيه: «سلام عليكم، الحين استحق أقدم طلب صرف معاش المدة عندي ١٠٦ أشهر».

بينما نوهت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن «60» شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ«120» شهرًا يتم تأدية قيمتها.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية، ذكر فيه: «العنصر النسائي اذا بلغت الستين والخدمة خمس سنوات هل تستحق التقاعد».

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