بحوزتهم 81 برميلًا و10 قوارير و44 جركلًا.. ضبط 4 أفارقة وامرأة حولوا المنزل لمصنع خمور

في حي جرير بالرياض..
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط خمسة وافدين من جنسيات إفريقية بينهم امرأة، قاموا بتصنيع الخمور وترويجها داخل حي جرير.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت من القبض على «أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات إفريقية»، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها.
وأشار الكريديس، أنه ضبط بحوزتهم في المنزل 81 برميلًا و10 قوارير و44 جركلًا، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه. وأبان أنه تم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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