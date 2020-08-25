«الحجيلي» مشرفًا على أعمال لجان التعديات بمنطقة تبوك

أصدر أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قرارًا بتكليف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي، بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أصدر منذ يومين، قرارًا بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي، أمينًا لأمانة منطقة تبوك.

وجاءت القرارات الأخيرة بعد أيام من صدور أمر ملكي كريم، بإعفاء بعض المسؤولين بسبب وقوع تعديات بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة والتحقيق معهم، وإزالة التعديات خلال شهر.

وقضى الأمر الملكي بما يلي:

1ـ إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي «مدير عامّ حرس الحدود» بإحالته إلى التقاعد.

2ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات «المدينة المنورة، وتبوك، وعسير».

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5ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.

6ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

7ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

8ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.

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