هل اسم «أمير» ممنوع تسجيل المواليد الجدد به؟.. الأحوال المدنية تجيب

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 4 معايير تجعل أسماء المواليد الجدد نظامية من أجل السماح باستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول مدى صحة منع تسجيل المواليد الجدد باسم «أمير».

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه لا توجد قائمة محددة بالأسماء الممنوعة، ردًا على سؤال أحد المواطنين: «هل اسم أمير ممنوع من التسجيل؟».

الأحوال المدنية تمنع تسجيل أسماء المواليد المركبة

ومن ضمن المعايير التي حددتها «الأحوال المدنية» لتسجيل المواليد، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل «الشريف، والسيد، والحاج، ونحوها».

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وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك»، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها»، وفقًا للأحوال المدنية.

وأكدت الأحوال المدنية، في حسابها الرسمي على «تويتر»، على أنه يُمنع تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات، ونحوها».

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