حددت 4 معايير لتكون الأسماء نظامية..
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 4 معايير تجعل أسماء المواليد الجدد نظامية من أجل السماح باستخراج شهادات الميلاد الخاصة بهم، ردًا على استفسار أحد المواطنين حول مدى صحة منع تسجيل المواليد الجدد باسم «أمير».
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه لا توجد قائمة محددة بالأسماء الممنوعة، ردًا على سؤال أحد المواطنين: «هل اسم أمير ممنوع من التسجيل؟».
الأحوال المدنية تمنع تسجيل أسماء المواليد المركبة
ومن ضمن المعايير التي حددتها «الأحوال المدنية» لتسجيل المواليد، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل «الشريف، والسيد، والحاج، ونحوها».
وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك»، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها»، وفقًا للأحوال المدنية.
وأكدت الأحوال المدنية، في حسابها الرسمي على «تويتر»، على أنه يُمنع تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات، ونحوها».
اقرأ أيضا:
الأحوال المدنية: 3 خطوات لتسجيل المولود دون زيارة المكاتب
كانت هذه تفاصيل خبر هل اسم «أمير» ممنوع تسجيل المواليد الجدد به؟.. الأحوال المدنية تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.