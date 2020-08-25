أمانة الجوف تغلق مخبزا آليا مخالفا للاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة منطقة الجوف أحد المخابز الآلية المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود الأمانة وجولاتها الرقابية المستمرة لضمان مطابقة الأغذية للاشتراطات، والتأكد من سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الأمانة أن المراقبين رصدوا عددا من المخالفات في المخبز شملت تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتشار الحشرات والقوارض، ووجود فتحات بالأسقف تسمح بدخول الحشرات إلى جانب تشققات بالسراميك (الأرضيات). وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق كافة الاشتراطات للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة وإشراف من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.



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