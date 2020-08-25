السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل على 92% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية "مرصد"



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

حققت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج متقدمة في مستوى خدماتها الإلكترونية التي بلغت نسبة 92% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية (مرصد) الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسِّر.

وتعدّ الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية التي فعَّلت الخدمات الإلكترونية في جميع إداراتها، وأطلقت الكثير من المنصات الرقمية التفاعلية لتحقيق غاية مثلى تتجسد في العمل وفق أكمل وجه وأحسن صورة، لا سيما في تسخير المنصات الإلكترونية لخدمة الرئاسة والمستفيدين من أعمالها وفعالياتها ومناشطها.

وللرئاسة (8) خدمات رقمية تفاعلية في "مرصد" وهي: (خدمة مكافحة الابتزاز، وخدمة مكافحة السحر والشعوذة، وخدمة مكافحة جرائم المعلوماتية، وخدمة مكافحة المنكرات العامة، وخدمة طلب منصة توعوية، وخدمة الحافلة التوعوية، وخدمة طلب معرض دائم أو متنقل، وخدمة طلب مصلى متنقل).

الجدير بالذكر أن "مرصد" هو إحدى مبادرات (يسّر)، ويتوافق مع التوجهات الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم، وهو منصة لحصر الخدمات الإلكترونية الحكومية وقياس مستويات نضجها، مما يسهم في التحول الإلكتروني الكامل للجهات الحكومية، ويهدف إلى تقييم مدى التقدم في الجهات الحكومية في مسار الخدمات الإلكترونية بشكل صحيح ودقيق بناءً على بيانات موثقة ومحدثة، كما يهدف لرفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية مما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي في هذه الجهات.

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17:05ت م

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