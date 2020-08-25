السعودية اليوم / تعليم الشرقية يطلق حزمة مشروعات تدريبية على منصة مدرستي



الدمام 6 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية سلسلة من البرامج التدريبية الشاملة على منصة مدرستي، تستهدف فيها قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات لتدريبهم على آليات وخطوات العمل وقوائم المهام وفقاً لمنصة مدرستي في قاعات افتراضية، حيث يتجاوز عدد المستهدفين بالتدريب 30 ألفا.

وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور ناصر الشلعان أن برامج التدريب يشرف عليها نحو 23 مدربا ومدربة في تعليم المنطقة، الذين أتموا تدريبهم في المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن إدارته تستهدف تدريب جميع قادة المدارس للبنين والبنات وجميع المعلمين والمعلمات حسب الخطة التدريبة الخاصة بمنصة مدرستي، وأن وزارة التعليم ومنسوبيها تتطلع لبداية جادة من أول يوم دراسي بتعاون الأسرة والطلبة.

وأفاد الشلعان أن عمليات التطوير التي تشهدها وزارة التعليم تضع مشروع التعليم عن بُعد ضمن أهم خياراتها الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى أن معطيات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية تكرّس لمفهوم مهارات العمل والحياة للقرن 21، حيث أصبحت التقنية المحرك الرئيس لها، مبينا أن إدارة تعليم المنطقة تتابع سير الاستعدادات في جميع المدارس عن كثب للوصول إلى تعليم متميز وتحقيق بيئة تعليمية مقاربة للواقع المدرسي.

من جانبها أوضحت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" فاطمة الفهيد أن تعليم البنات نفّذ خمسة برامج تدريبية فئة القائدة المدرسية، و8 برامج أخرى مخصصة للمعلمات ضمن مسار خطة التدريب، مشيرة إلى أن عدد المدربات المركزيات 13 مدربة، سيقدّمن برامج تدريبة ليوم واحد لمدة 4 ساعات لكل دورة، وذلك طوال مدة التدريب الخاصة بمنصة مدرستي، لضمان شمولية جميع القائدات والمعلمات لفهم طريقة العمل على المنصة لضمان الجودة والكفاءة.

// انتهى//

16:45ت م

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