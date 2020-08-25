السعودية اليوم / صحة حائل تطلق مبادرة "فريق صحة حائل التطوعي "



حائل 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واس

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة في قسم المشاركة المجتمعية مبادرة "فريق صحة حائل التطوعي " الذي يتخصص في مساعدة أصحاب المناسبات والاحتفالات الاجتماعية بالمنطقة بتطبيق الإجراءات و(البروتوكولات) الاحترازية على الحضور لتلك المناسبات بتطبيق الفرز البصري عليهم وإلزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم المصافحة، وكذلك الالتزام بعدد الحضور لتلك المناسبات.

وأوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري أن هذه المبادرة جاءت بموافقة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، مبيناً أنها تهدف إلى تخفيض عدد الإصابات بالمنطقة ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع بتعزيز أهمية تطبيق الإجراءات و(البروتوكولات) الاحترازية والحد من العدوى الجماعية لفيروس

وأشار الدكتور الشمري إلى أن هذه المبادرة ستُطبّق لاحقاً في محافظات المنطقة من خلال الفرق التطوعية التي تتكون من نادي صحة حائل التطوعي، وفريق التطوع الصحي، وجمعية سفانة الخيرية.

// انتهى //

16:43ت م

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حائل 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واسأطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلة في قسم المشاركة المجتمعية مبادرة "فريق صحة حائل التطوعي " الذي يتخصص في مساعدة أصحاب المناسبات والاحتفالات الاجتماعية بالمنطقة بتطبيق الإجراءات و(البروتوكولات) الاحترازية على الحضور لتلك المناسبات بتطبيق الفرز البصري عليهم وإلزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم المصافحة، وكذلك الالتزام بعدد الحضور لتلك المناسبات.وأوضح مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري أن هذه المبادرة جاءت بموافقة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، مبيناً أنها تهدف إلى تخفيض عدد الإصابات بالمنطقة ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع بتعزيز أهمية تطبيق الإجراءات و(البروتوكولات) الاحترازية والحد من العدوى الجماعية لفيروس كورونا (كوفيد -19).وأشار الدكتور الشمري إلى أن هذه المبادرة ستُطبّق لاحقاً في محافظات المنطقة من خلال الفرق التطوعية التي تتكون من نادي صحة حائل التطوعي، وفريق التطوع الصحي، وجمعية سفانة الخيرية.// انتهى //16:43ت م0157

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