السعودية اليوم / أمانة عسير تنجز 75% من مشروع سفلتة مخطط العكاس بأبها



أبها 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أنجزت أمانة منطقة عسير ما نسبته 75% من مشروع سفلتة وإنارة مخطط 711 بحي العكاس في مدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأعمال شملت سفلتة المخطط و الانارة ، مبينا أن تنفيذ هذا العقد جاء لاستكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم.

وأشار إلى حرص الأمانة مطابقة المشروعات للجودة الشاملة وإنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والخطط المحددة مسبقاً لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية ، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق من أجل السلامة العامة.

// انتهى //

16:23ت م

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