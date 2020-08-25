ثقافي / محاضرة توعوية بالفرع النسائي بدعوي تبوك غداً



تبوك 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلةً بالفرع النسوي غداً محاضرة توعوية بعنوان " التوازن النفسي في الأسرة المسلمة " عبر البث المباشر لقناة الجمعية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج التوعوي "استقرار" الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بتبوك، ويستمر لمدة ثلاثة أيام , ويهدف إلى نشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين وما ينفع الأسرة المسلمة.

// انتهى //

16:22ت م

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