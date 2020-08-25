السعودية اليوم / مدير صحة حائل يفتتح عيادات العظام والاستشارات الدوائية والتغذية العلاجية بمركز الرعاية الصحية



حائل 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واس

افتتح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري بمركز الرعاية الصحية في حي صلاح الدين اليوم عيادة العظام وعيادة الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية العلاجية ، وكذلك عيادات تخصصية للأسنان تعمل على مدار 24 ساعة.

وأهاب الدكتور الشمري بجميع المراجعين استشعار المسؤولية المجتمعية بالتقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية ضد جائحة فيروس

الجدير بالذكر أن عدد مراجعي مركز الرعاية الصحية بحي صلاح الدين بلغ 8416 مراجعاً خلال الشهرين الماضيين.

// انتهى //

16:17ت م

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حائل 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واسافتتح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري بمركز الرعاية الصحية في حي صلاح الدين اليوم عيادة العظام وعيادة الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية العلاجية ، وكذلك عيادات تخصصية للأسنان تعمل على مدار 24 ساعة.وأهاب الدكتور الشمري بجميع المراجعين استشعار المسؤولية المجتمعية بالتقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا ، مؤكداً ثقته بوعي المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يديم الصحة والعافية على الجميع.الجدير بالذكر أن عدد مراجعي مركز الرعاية الصحية بحي صلاح الدين بلغ 8416 مراجعاً خلال الشهرين الماضيين.// انتهى //16:17ت م0148

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