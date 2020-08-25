السعودية اليوم / مجلس إدارة برنامج " مشروعات" يكلف العوجان مديراً عاماً للبرنامج



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أصدر مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، قراراً بتكليف المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، مديراً عاماً للبرنامج، إضافة إلى مهامه رئيساً تنفيذياً لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

وأكد المهندس العوجان، أهمية الدور الذي يؤديه البرنامج بوصفه قائداً لتحولٍ شاملٍ في قطاع إدارة المشاريع والمرافق في مهمة وطنية لنقل البنية التحتية للمملكة إلى مصاف أفضل المستويات العالمية، منوهاً بالخطوات المتقدمة التي خطاها البرنامج في هذا الاتجاه.

وأكد عزمه على مواصلة المسير نحو المزيد من المبادرات البناءة والشراكات الاستراتيجية مع الجهات العامة، والعمل على بناء القدرات البشرية داخل وخارج البرنامج .

// انتهى //

16:16ت م

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