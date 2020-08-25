

أبها 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

نفذت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع ، دورة تأهيلية للسنوات السريرية عن بعد تحت عنوان (Pre-Clinical Course 2020)، وذلك بهدف تأهيل الطلاب المقبلين على السنوات السريرية في كلية الطب، والتي استمرت لمدة 10 أيام خلال الفترة 15 – 24 من شهر أغسطس 2020.

وشملت الدورة تعريف الطلاب والطالبات بالسنوات السريرية وتهيئتهم لها، بالإضافة إلى تعليمهم أخلاقيات الطبيب وأساسيات قراءة الأشعة الطبية، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين منها 239 طالبا وطالبة.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميد أن الدورة تأتي في نسختها الخامسة، والتي تتكون من قسمين نظري وعملي، لافتًا إلى أن من أبرز ما تتناوله وتركز عليه هذه الدورة يتمثل في تعليم الطلاب والطالبات أبرز المهارات المطلوبة لأخذ التاريخ المرضي من المريض في أبرز الأعراض التي يشكو منها المرضى في الجهاز الدوري الدموي، والتنفسي، والهضمي، والعصبي، والغدد الصماء، والروماتيزم.

// انتهى //

16:12ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 230 مستفيدًا ومستفيدة من دورة تأهيل السنوات السريرية بطب جامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.