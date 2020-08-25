ثقافي / مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة يحدد أسماء لجان التحكيم



الدمام 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام

ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة .

كما أُعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان: https://www.saudifilmfestival.org/ .

// انتهى //

16:04ت م

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الدمام 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورتها السادسة عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل .ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة .كما أُعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان: https://www.saudifilmfestival.org/ .// انتهى //16:04ت م0142

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.