السعودية اليوم / السنغال تسجل 43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



دكار 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 43 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 13056 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 274 حالة وفاة.

// انتهى //

16:03ت م

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دكار 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في السنغال في بيان لها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 13056 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 274 حالة وفاة.// انتهى //16:03ت م0141

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