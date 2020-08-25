شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في النموذج الموحد لرخصة قيادة الوحدات البحرية بدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

عقد فريق عمل وضع الشروط والضوابط الموحدة لإصدار رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة بدول مجلس التعاون، اجتماعه مؤخرا، بمشاركة مختصين من كافه الدول الأعضاء. وناقش فريق العمل ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النظام الموحد لإصدار رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة، وكذلك النموذج الموحد لرخصة قيادة الوحدات البحرية الصغيرة بدول المجلس، حيث تم الاتفاق على إدخال بعض التعديلات على النظام الموحد، وأن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بملاحظاتها على النموذج الموحد للرخص تمهيدا لرفع ذلك للاجتماع القادم للجنة مسؤولي سلطات الموانيء والإدارات البحرية بدول المجلس لاعتمادها. ويأتي إعداد شروط وضوابط موحدة لإصدار رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة كخطوة أساسية في سبيل توحيد مناهج التعليم والتدريب المؤهله لقيادة الوحدات البحرية الصغيرة بدول مجلس التعاون.

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