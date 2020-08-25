شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يؤكد أهمية "النزاهة " في انتخابات الغرفة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

شدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على تحقيق النزاهة في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بنجران، مشيدًا بما اتخذته وزارة التجارة في هذه الدورة من إجراءات، تضمن الدقة في النتائج، بالاعتماد على التصويت الإلكتروني.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، محيميد بن صالح آل شرمة، للاطلاع على التقرير الختامي لأعمال المجلس في دورته الحالية، قبيل بدء الانتخابات التي تنطلق يوم غد الأربعاء، ولمدة يومين.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية دور الناخبين، في منح أصواتهم بكل أمانة، لمن يرون كفاءته وصدقه وجدواه في خدمة المنطقة وأهاليها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.