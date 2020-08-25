الأسهم السعودية تغلق منخفضة دون مستوى 7950 نقطة

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 19.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7938.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصافي، ووفرة، والخليج للتدريب، ومجموعة فتيحي، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، والإعادة السعودية، وسوليدرتي تكافل، وبروح للتأمين، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.30%.

الأسهم النشطة بالكمية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، الإنماء، وسيرا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، ودار الأركان، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 221.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.44 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 275 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

شارك الخبر







