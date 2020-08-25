محمد بن مسعود - الدمام - 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 03:42 PM "الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكة "الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكة صدر قرار بترقية الرقيب محمد بن عوض الزهراني، إلى رتبة "رقيب أول" بإدارة الوافدين بجوازات منطقة مكة المكرمة. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" إلى رقيب أول بجوازات منطقة مكة ،

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