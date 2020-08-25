محمد بن مسعود - الدمام - 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 03:23 PM

شغل عدة حقائب وزارية منذ 2013 آخرها "الموارد المائية"

سوريا.. "الأسد" يكلّف "عرنوس" بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة.

و يشغل عرنوس منصب رئيس الوزراء المكلف منذ 11/6/2020 حين صدر مرسوم بإعفاء نظيره السابق عماد خميس وتكليفه بالمنصب.

وحمل "عرنوس" عدة حقائب وزارية، منذ 2013 كانت آخرها وزارة "الموارد المائية".

وووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن رئاسة مجلس الوزراء السورية فإن "عرنوس" من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009، وعين محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، ومحافظًا للقنيطرة عام 2011.

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