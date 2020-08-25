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تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجل1114  إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

 

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كما أكدت الوزارة تسجيل 1044 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى رصد 31 وفاة جديدة في المملكة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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