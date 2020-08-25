شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تشكيل عصابي ارتكب 24 حادثة سرقة بالسعودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ألقت شرطة الرياض في السعودية القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال، وفقا لو كالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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