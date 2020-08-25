شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سيئول تحذر من إعصار "باقي" والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في سيئول أنه نظرًا للتحذيرات الرسمية من قرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+

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