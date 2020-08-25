شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة ألفي متر مربع أراض حكومية بمحايل والان نبدء بالتفاصيل

أزالت لجنة التعديات بمحافظة المجاردة اليوم تعديات على أراض حكومية بمساحة 2000 متر مربع . وبين رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية .

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