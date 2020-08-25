شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. مصادرة 9 أطنان أغذية فاسدة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وتمثلت المخالفات في الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، و وجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي " فاسدة" ، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.
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