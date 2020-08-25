شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
فيما واصلت الأمانة حملات التعقيم والتطهير، حيث تم غسل وتعقيم وتطهير "859" موقعاً، باستخدام "156779" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "482" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "7563" طناً من النفايات، وإزالة "3854" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "9545" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
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