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39 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

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رصدت أمانة الشرقية 39 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و "7" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

فيما واصلت الأمانة حملات التعقيم والتطهير، حيث تم غسل وتعقيم وتطهير "859" موقعاً، باستخدام "156779" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة "482" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع "7563" طناً من النفايات، وإزالة "3854" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة "9545" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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