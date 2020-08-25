الكلية التقنية تنفذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

نفّذت الكلية التقنية بمحافظة الدرب اليوم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1442هـ، وذلك بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

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مكونات برنامج الكلية التقنية

وأوضح عميد الكلية عيسى بن هادي الشعبي، أن برنامج التهيئة يتضمن عدة لقاءات يحضر فيها المتدربون المستجدون على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها، بهدف تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، بما يسهم في اكتساب المتدربين المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته .

أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني

وبين أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيّن أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، إضافةً إلى خدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب وخاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما يُزوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهمه في بيئة التدريب ليكون مساعداً له في التعريف بنظام التدريب والخدمات التي تقدم له ومرجعاً لأي تساؤلات.

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