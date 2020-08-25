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2020-08-25 التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار بمستشفى الملك خالد بحائل Advertisements متابعات الخليج 365 - واس اعتمدت التخصصات الصحية برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، حيث يعد كأول برنامج متخصص مكتمل تابع لبرامج شهادة الدبلوم السعودية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي اعتمد بالمنطقة بعد أن تم إجراء تقييم لجميع متطلبات الاعتماد والالتزام بمعايير البرنامج والإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بالتدريب، مبينة أن مدة البرنامج سنتين بعد إتمام المتدرب درجة البكالوريوس.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الدبلوم يهدف إلى رفع من تطوير أداء القوى التمريضية لدى المستشفيات من خلال تخريج كوادر تمريضية على مستوى عال من التأهيل العلمي والعملي.

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