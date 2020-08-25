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بوريس جونسون يعلق على أنباء استقالته بسبب مضاعفات كورونا

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2020-08-25

بوريس جونسون يعلق على أنباء استقالته بسبب مضاعفات كورونا

أفادت أنباء أنه سيستقيل بعد 6 أشهر 

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أدلى والد زوجة دومينك كامينغز، المساعد الأول لرئيس الوزراء البريطاني، بتصريحات أفادت بأن بوريس جونسون، يخطط للاستقالة من منصبه في غضون 6 أشهر لأسباب صحية بعد تداعيات إصابته نتيجة عدوى (كوفيد-19).

واضطر داونينج ستريت اليوم إلى إنكار هذه الأنباء، بعد أن قال السير همفري ويكفيلد لأحد المصطافين الذين زاروا قلعته في نورثمبرلاند إن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من تداعيات سيئة من فيروس كورونا على المدى الطويل.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، شبه ويكفيلد رئيس الوزراء بالفرس الذي تم تصميمه للعمل أثناء إصابته، مما جعله أعرج بشكل دائم، متابعًا: إذا أعدت حصانًا إلى العمل بعد إصابته بجروح، فلن يتعافى أبدًا.

بوريس جونسون يعلق على خبر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء 

بوريس جونسون يعلق على خبر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء 

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وخرج بوريس جونسون اليوم بنفسه معلقًا على هذا الادعاء قائلًا إنه هراء تام.

بوريس جونسون يعلق على خبر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء 

وكان قد أمضى جونسون أكثر من أسبوع في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا في أوائل أبريل، تخلله إقامته في العناية المركزة بسبب تداعيات الإصابة.

ويُذكر أن السير همفري ويكفيلد، مالك قلعة تشيلينغهام، هو والد زوجة السيد كامينغز، الصحفية ماري ويكفيلد، وقد تزوجا عام 2011 ولديهما طفل واحد معًا.

بوريس جونسون يعلق على خبر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء 

 

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