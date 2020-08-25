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2020-08-25 فيديو.. ضبط 5 أفارقة بينهم امرأة امتهنوا تصنيع الخمور في الرياض ضبط بحوزتهم في المنزل 81 برميلًا و10 قوارير و44 جركلًا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements ألقت شرطة الرياض القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات إفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها. تفاصيل ضبط عصابة تصنيع الخمور بالرياض وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت – بفضل الله – من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات إفريقية)، امتهنوا صناعة الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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