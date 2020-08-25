تعليم تبوك يدرب المعلمين والمعلمات على منصة مدرستي‎

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - تبوك

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم في مركز التدريب التربوي برامج التدريب عن بعد على مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة “مدرستي” لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقادة مدارس، وذلك من خلال “المدربين المركزيين” في إدارة التعليم بالمنطقة، بهدف إكسابهم مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلاب وآليات التفعيل المناسبة فيما تنطلق البرامج المماثلة لشاغلات الوظائف التعليمية غدًا الأربعاء.

ويأتي البرنامج التربوي الذي يستهدف تدريب أكثر من 20 ألفًا من المعلمين والمعلمات والقيادات المدرسية ووكلاء ووكيلات بالمدارس، في إطار استعدادات تعليم تبوك لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، لتهيئة وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية في مهارات التعليم الإلكتروني، والتعرف على الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليم لتقديمه بأفضل صورة ممكنة للطلاب والطالبات.

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وقال مدير التعليم في كلمته خلال افتتاح البرامج: “نعود في بداية هذا العام الدراسي في همة عالية إن شاء الله، لنعزز لأبنائنا ووطننا الغالي السلوكيات والمهارات المطلوبة للتعلم عن بعد، وما منصة مدرستي إلا واقع افتراضي ومحاكي للمدرسة الواقعية” .

وأضاف ” لقاؤكم اليوم وما يليها من لقاءات متتالية هو انطلاقة مباركة للتدريب والتدرب والإثراء حول هذه المنصة المباركة، التي سيستفيد منها المعلم والطالب والأسر الكريمة وجميع أعضاء المنظومة التعليمية، وكلي ثقة في جميع الزملاء والزميلات أن نكون على قدر المسؤولية، ونقدم الصورة الأمثل التي يحتاجها الوطن منا في هذه الأيام لنتجاوزها جميعًا، ونكرس للمستقبل القريب والبعيد بأن تكون منصات التعليم والتعلم الإلكتروني والتعلم التقني وعن بعد منهجية واستراتيجية نعمل بها في الأزمات وخارج الأزمات بإذن الله، للأهمية البالغة جدًا في مواكبة العالم”.

وختم كلمته بقوله: “لمسنا في الفترة الماضية ثمار هذه المنصات والتميز الذي تقدم به كثير من الأبناء في مدارسنا برعاية الأسر الكريمة ولا يمكن أن تنجح مثل هذه البرامج التقنية، إلا بتعاون الجميع وتكاتفهم”.

وحضر افتتاح البرامج التدريبية على منصة “مدرستي” المساعد للتعليمية (بنين) ماجد القعير ومدير إدارة التدريب والابتعاث أمين غليلة ومدير مركز التدريب التربوي د. مكي الشريف.

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