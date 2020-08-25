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استئناف محاكمة عمر البشير و72 آخرين في انقلاب 1989
متابعات الخليج 365 - متابعة
استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم أن ذلك جاء بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة.
وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
ويواجه المتهمون تهماً تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
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