، تقتل كورونا لمدة 7 أيام.. سلاح جديد لشركات الطيران في مواجهة الفيروس ،

محمد بن مسعود - الدمام - مادة يمكن طلاء الأسطح بها وحصلت على موافقة الإدارة الأمريكية بشكل طارئ

حصلت مادة معقمة على موافقة الإدارة الأمريكية بشكل طارئ لاستخدامها في مواجهة فيروس كورونا، من خلال طلاء الأسطح بها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فقد منحت الحكومة الأمريكية موافقة لشركة "الخطوط الجوية الامريكية" على استخدامه.

ويأتي استخدام المنتج الجديد، بعدما أصدرت "وكالة حماية البيئة الأمريكية" إعلاناً طارئاً بالموافقة على منتج SurfaceWise2.

وأشارت الوكالة إلى أنه أصبح متاحاً استخدامه في بعض طائرات "الخطوط الجوية الأمريكية"، ومنشآت المطارات، بالإضافة إلى موقعين لشركة Total Orthopedics Sports & Spine في ولاية تكساس.

يذكر أن المادة يمكن طلاء الأسطح بها، وتقضي على فيروسات كورونا لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وقال رئيس العمليات في شركة "الخطوط الجوية الأمريكية"، ديفيد سيمور، لوكالة "بلومبرغ" إن الشركة تخطط لاستخدام البخاخ المضاد للفيروس لتكملة نظامها الحالي، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأسطح قبل الاستعانة بالمنتج الجديد SurfaceWise2.فيروس كورونا الجديد