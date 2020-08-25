، UAWEI AppGallery يستمر بالنمو ويضم تطبيق إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - واحد من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم ويتوفر في أكثر من 170 دولة

يعرض متجر التطبيقات الرسمي الخاص بـ"هواوي" HUAWEI AppGallery أحدث التطبيقات لمستخدمي أجهزة "هواوي" الذكية، من أجل مساعدتهم في البقاء على اطلاع على كل ما تقوم به شركات تشغيل خدمات الهواتف المحمولة واشتراكات خدمات الاتصالات وخدمات إعادة الشحن والفواتير وغيرها.

ويُعد HUAWEI AppGallery المنصة الرسمية لتوزيع التطبيقات لشركة "هواوي"، والتي تتيح للمستهلكين الوصول السهل والمريح إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصًا لمنظومة "هواوي".

وتهدف شركة "هواوي" من خلال AppGallery إلى حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم؛ فيما تزودهم بتجربة فريدة وذكية.

ومتجر التطبيقات AppGallery، هو واحد من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم؛ حيث يتوفر في أكثر من 170 دولة/منطقة، ويستخدمه حوالى 400 مليون مستخدم نشط شهريًّا في جميع أنحاء العالم. ويغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها من المناطق.

ومن ناحية أخرى؛ فإن جميع التطبيقات الموجودة في AppGallery محمية من خلال دورة كاملة لنظام حماية وأمان صارم من "هواوي".

كما يتضمن المتجر آلية أمان وحماية شاملة؛ الأمر الذي يضمن امتثال جميع التطبيقات لمتطلبات الخصوصية والامتثال الهادف إلى حماية المستخدمين وبياناتهم.

ومن التطبيقات المهمة لهذا الأسبوع: تطبيق "موبايلي".. ويساعد تطبيق "موبايلي" الأحدث عملاء "موبايلي" على التحكم في منتجاتهم وخدماتهم. وقد تم تحديث التطبيق بالاستناد إلى تبسيط تجربة إدارة حساب المستخدم؛ بهدف إتاحة الوصول السريع إلى جميع المعلومات المهمة في الحساب وغيرها من الأمور.

ويتضمن التطبيق عمليات الدفع وإعادة الشحن التي باتت سهلة، بالإضافة إلى التسوق للحصول على أحدث الهواتف الذكية، ووحدة تعريف المشترك SIM أو خط الألياف، وباقات الاشتراك وخدمات الدعم، وإمكانية إدارة جميع الخطوط في مكان واحد.هواوي