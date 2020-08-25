، "الخيمة الخضراء" تعود.. عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف "سامسونج" الحديثة ،

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كشفت تقارير صحفية عالمية تسجيل عدد من مستخدمي هواتف سامسونج الحديثة ظهور عيوب فنية خطيرة بتلك الأجهزة.
وأشار التقرير المنشور بموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أجهزة سامسونج الحديثة ظهرت فيها مشكلة "الخيمة الخضراء" التي ضربت شاشات هاتف "جلاكسي إس 20 ألترا" منذ فترة ثم عادت مجددا للظهور.
وأوضحت أن الهواتف التي تعاني تلك المشكلة هواتف "جلاكسي نوت 20 ألترا" (المزودة بمعالج سنابدراجون)، و"جلاكسي تاب إس 7"، و"جلاكسي تاب إس 7 بلس".
والأزمة، وفقاً لخبراء، أن تلك الخيمة الخضراء، تعد خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات "سوبر أموليد" فقط، بلس أيضاً على شاشات "إل سي دي" التي تستخدم في "جلاكسي تاب إس 7".
ولكن الأجهزة الثلاثة من سامسونج مدعومة بمعالج "سنابدراجون 865 بلس" فائق السرعة.
ولاحظ عدد من المستخدمين أن تلك "الخيمة الخضراء" تكون مرئية فقط عند درجة دقة 120 هرتز.
ولم تعلن "سامسونج" بعد تفاصيل أكبر عن ذلك العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.سامسونج
"الخيمة الخضراء" تعود.. عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف "سامسونج" الحديثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
كشفت تقارير صحفية عالمية تسجيل عدد من مستخدمي هواتف سامسونج الحديثة ظهور عيوب فنية خطيرة بتلك الأجهزة.
وأشار التقرير المنشور بموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أجهزة سامسونج الحديثة ظهرت فيها مشكلة "الخيمة الخضراء" التي ضربت شاشات هاتف "جلاكسي إس 20 ألترا" منذ فترة ثم عادت مجددا للظهور.
وأوضحت أن الهواتف التي تعاني تلك المشكلة هواتف "جلاكسي نوت 20 ألترا" (المزودة بمعالج سنابدراجون)، و"جلاكسي تاب إس 7"، و"جلاكسي تاب إس 7 بلس".
والأزمة، وفقاً لخبراء، أن تلك الخيمة الخضراء، تعد خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات "سوبر أموليد" فقط، بلس أيضاً على شاشات "إل سي دي" التي تستخدم في "جلاكسي تاب إس 7".
ولكن الأجهزة الثلاثة من سامسونج مدعومة بمعالج "سنابدراجون 865 بلس" فائق السرعة.
ولاحظ عدد من المستخدمين أن تلك "الخيمة الخضراء" تكون مرئية فقط عند درجة دقة 120 هرتز.
ولم تعلن "سامسونج" بعد تفاصيل أكبر عن ذلك العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:06 AM
ضربت شاشات هاتف "جلاكسي إس 20 ألترا" منذ فترة وعادت مجدداً
كشفت تقارير صحفية عالمية تسجيل عدد من مستخدمي هواتف سامسونج الحديثة ظهور عيوب فنية خطيرة بتلك الأجهزة.
وأشار التقرير المنشور بموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أجهزة سامسونج الحديثة ظهرت فيها مشكلة "الخيمة الخضراء" التي ضربت شاشات هاتف "جلاكسي إس 20 ألترا" منذ فترة ثم عادت مجددا للظهور.
وأوضحت أن الهواتف التي تعاني تلك المشكلة هواتف "جلاكسي نوت 20 ألترا" (المزودة بمعالج سنابدراجون)، و"جلاكسي تاب إس 7"، و"جلاكسي تاب إس 7 بلس".
والأزمة، وفقاً لخبراء، أن تلك الخيمة الخضراء، تعد خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات "سوبر أموليد" فقط، بلس أيضاً على شاشات "إل سي دي" التي تستخدم في "جلاكسي تاب إس 7".
ولكن الأجهزة الثلاثة من سامسونج مدعومة بمعالج "سنابدراجون 865 بلس" فائق السرعة.
ولاحظ عدد من المستخدمين أن تلك "الخيمة الخضراء" تكون مرئية فقط عند درجة دقة 120 هرتز.
ولم تعلن "سامسونج" بعد تفاصيل أكبر عن ذلك العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.
، "الخيمة الخضراء" تعود.. عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف "سامسونج" الحديثة ،
المصدر : الخليج 365
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