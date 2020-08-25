، إجراءات تضبط عمليات دعم المتكفلين بصفقات الأندية ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" عن اتجاه الهيئة العامة للرياضة لضبط ملف تبرعات الداعمين للأندية للتكفل بالصفقات.

ووفقاً للمعلومات حددت الهيئة اشتراطات لقبول دعم الداعمين عند التكفل بالصفقات، ومن ضمنها نقرأ اشتراط توقيع المتكفل بالصفقة تعهداً شخصياً بالوفاء بجميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة وفق نموذج محدد.

كما اشترط أن يودع الداعم المبلغ كاملاً أو على دفعات موزعة حسب الاستحقاق وفق سندات أمر بعدد الدفعات الموزعة ومقدار مبالغها المستحقة.

وضمن الاشتراطات تم التشديد على أن يكون المبلغ تبرعاً لا يجوز المطالبة باسترداده.الهيئة العامة للرياضة